– Удастся ли в дальнейшем Дуарте адаптироваться и раскрыться? Ну о каком уровне можно говорить, если от него улетает молодой пацан? Его оттесняет корпусом парень, который ниже! Ну что это за защитник? После такой игры можно смело сказать Дуарте: "Чемодан – вокзал – домой. Пусть летит к себе в Парагвай! – цитирует Червиченко "СЭ".
23-летний центральный защитник Алексис Дуарте пополнил состав "Спартака" во время зимней паузы, перейдя из парагвайского клуба. Его трансферная стоимость оценивается в 4 млн евро. Парагваец принял участие в трех матчах чемпионата России и в одной кубковой игре с "Акроном", пока не отметившись результативными действиями.
Накануне "Спартак" выбыл из розыгрыша Кубка России. В выездной встрече в Жигулевске действующий обладатель трофея уступил середняку Первой лиги "Акрону" со счетом 1:2. Во втором тайме красно-белые вернулись в игру благодаря дебютному голу Томаша Тавареша, но дожать соперника в концовке команде Гильермо Абаскаля так и не удалось. В финале Пути регионов соперником "Акрона" станет "Краснодар", который по пенальти обыграл "Крылья Советов" (2:2, 3:0 по пен.).
Червиченко – о Дуарте: о каком уровне можно говорить, если от него улетает молодой пацан? Пусть летит к себе в Парагвай!
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко раскритиковал качество игры новичка красно-белых – парагвайского защитника Алексиса Дуарте.
Фото: ФК "Акрон"