- Пенальти на Малкоме? Да там и без VAR было понятно, что поставят 11-метровый. Это не вопрос к судье: вопросы ко всем нам, потому что так ошибаться в своей штрафной категорически нельзя. Расстраиваться некогда. Впереди нас ждёт игра с "Факелом" дома. Матч будет в день столетия клуба — это важная дата. Мы постараемся показать достойную игру и порадовать всех победой! – приводит комментарий Фомина "Чемпионат".
Сегодня столичное "Динамо" проиграло "Зениту" (1:3). В самой концовке первых 45 минут рефери из Дмитрова Виталий Мешков наказал москвичей 11-метровым за фол Нгамале на Малкоме. Пенальти реализовал сам Малком, сделав счет 1:0. Во втором тайме дружина Сергея Семака сумел забить еще два мяча. Малком оформил свой очередной дубль, а Андрей Мостовой забил 3-й мяч петербуржцев. Отметим, что единственный гол "Динамо" на счету российского хавбека Даниила Фомина. Он сумел поразить ворота Михаила Кержакова красивым дальним ударом. Даниил забивает второй матч подряд. Всего в этом сезоне россиянин забил 5 голов и формил 4 ассиста в 32 играх за московский коллектив. В прошлом туре Фомин порадовал своих болельщиков точным ударом в матче против "Пари НН" (3:1). Следующий матч "Динамо" проведет дома. В соперниках "Факел" из Воронежа.
Фомин: и без VAR было понятно, что поставят пенальти на Малкоме
Российский футболист "Динамо" Даниил Фомин поделился своими мыслями по поводу поражения от "Зенита" (1:3) в матче 24-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"