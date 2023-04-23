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Крылья СоветовЗавершен
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Краснодар-2
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КубаньЗавершен
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Ньюкасл
6 - 1 6 1
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Эльче
0 - 2 0 2
ВаленсияЗавершен
Барселона
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Эмполи
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Удинезе
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КремонезеЗавершен
Монца
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ФиорентинаЗавершен
П1 1.03X 16П2 500
Милан
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П1 1.58X 4П2 7
Ювентус
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Фрайбург
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Шальке-04Завершен
Байер
0 - 0 0 0
РБ Лейпциг1 тайм
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УнионНе начат
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Реймс
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СтрасбургЗавершен
Аяччо
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БрестЗавершен
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Ницца
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КлермонЗавершен
П1 251X 9П2 1.06
Нант
2 - 2 2 2
ТруаЗавершен
Лорьян
0 - 1 0 1
ТулузаЗавершен
П1 400X 17П2 1.02
Монпелье
0 - 0 0 0
Ренн1 тайм
П1 3.6X 2.69П2 2.53
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Гончаренко – о судействе матчей "Урала": нельзя не заметить одни и те же странные вещи

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Главный тренер "Урала" Виктор Гончаренко раскритиковал работу арбитра Павла Кукуяна в домашнем матче 24-го тура чемпионата России с "Ростовом" (1:3).
Фото: "Матч ТВ"
– До Москвы может даже не дойти то, о чем мы будем говорить. Есть другие команды, которым уделяют внимание. Но нельзя не заметить одни и те же странные вещи.

Идет конец сезона, у нас один?два?три игрока пропускают матч, и, имея только одно нарушение, они тут же получают желтую карточку. Мишкич нарушает правила только один раз, получает желтую карточку. Бевеев получает желтую карточку за то, что рефери, наверное, показалось, что он сделал что?то не так.

Я хотел бы на это обратить внимание. Пускай желтые карточки Мишкича и Бевеева будут на совести судьи. Случайно? Давайте зададим вопрос. Может, в Москве нас услышат, – цитирует Гончаренко "Матч ТВ".

"Урал" на своей домашней арене не сумел справиться с "Ростовом", пропустив три мяча. Голами отметились Комличенко (дубль) и Осипенко, реализовавший пенальти. Гол "Урала" на свой счет записал хорват Даниель Мишкич, играющий на позиции центрального хавбека. "Урал" не может набрать очки в РПЛ уже в 5-й игре подряд.

Отметим, что ранее черно-оранжевые имели 16-матчевую серию без поражений. Сейчас уральцы опустились на 11-е место, имея в своем активе 25 очков. Дружина Виктора Гончаренко опережает идущий на 13 месте "Пари НН" на 3 балла. В следующем туре "шмели" приедут в гости к "Краснодару". Примечательно, что ранее Гончаренко возглавлял южан.


Урал Ростов Гончаренко
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