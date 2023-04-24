- Мое мнение — сборная должна собираться, она никак не может отсутствовать, ей нельзя этого делать. Если отказались от этого турнира, значит должны быть другие игры — будем готовиться. Большая загруженность? Возможно, у кого?то это и так. Но ребят в стране много, есть из кого выбрать. Думаю, что нет никаких проблем, - приводит мнение Чистякова "Матч ТВ".
Недавно РФС объявил о том, что было принято решение отказаться от участия в турнире ЦАФА. В Союзе связали это с совпадением сроков азиатского чемпионата и российский турниров. Напомним, что российский футбол по-прежнему пребывает в бессрочном бане из-за санкций со стороны ФИФА и УЕФА. Российский защитник Дмитрий Чистяков имеет в своем активе 4 поединка за национальную команду. Футболист был участником последнего на данный момент официального матча с Хорватией в отборе к ЧМ-2022. Дмитрий провел 33 минуты игрового времени. В этом сезоне зенитовец сыграл в 17 играх за свой клуб. В последних встречах с "Ростовом" (0:0) и "Динамо" (3:1) Чистяков отыграл все 90 минут впервые за долгое время.
Чистяков: сборная России должна играть, она никак не может отсутствовать
Российский защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков поделился своими соображениями по поводу национальной команды.
Фото: ФК "Зенит!