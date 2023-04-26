"Есть ли вера, что в матчах против "Локомотива", "Динамо" и "Спартака" можно заработать приличное количество очков? Вера есть всегда. Думаю, как их обыгрывать нам расскажет тренер. Какое количество очков в следующих матчах можно назвать успехом? Постараемся набрать максимальное количество. А дальше будет, как предписано", - цитирует Хубулова "СЭ".
В рамках предстоящего, 25-го, тура первенства страны "красно-черные" встретятся на выезде со столичным "Локомотивом". В 26-м туре РПЛ команда примет "Динамо", а в 27-м также на своем домашнем стадионе сыграет с московским "Спартаком". За шесть туров до окончания текущего чемпионата России "Химки" находятся в зоне прямого вылета в Первую лигу. Подмосковная команда набрала 17 очков и располагается на предпоследнем, 15 месте, в турнирной таблице российской Премьер-лиги.
Хубулов: "Химки" постараются набрать максимальное количество очков в матчах против "Локомотива", "Динамо" и "Спартака"
Хавбек "Химок" Владимир Хубулов поделился ожиданиями от предстоящих встреч подмосковной команды со столичными топ-клубами.
Фото: ФК "Химки"