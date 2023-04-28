Матч за Суперкубок России 2023 года будет проведен в Казани, сообщают СМИ. По данным источника, заявка на проведение этой встречи от "Ак Барс Арены" поступила в РФС раньше остальных и игра состоится именно на этом стадионе.
Напомним, что в августе 2023 года на казанской "Ак Барс Арене" должен был пройти матч за Суперкубок УЕФА, однако эта игра была перенесена Союзом европейских футбольных ассоциаций в другую страну по политическим причинам.
В матче за Суперкубок России-2023 встретятся чемпион и обладатель Кубка страны текущего сезона. Главным претендентом на победу в чемпионате является петербургский "Зенит", который опережает ближайшего конкурента на 9 очков за 6 туров до финиша, также математические шансы на золотые медали еще сохраняют "Ростов", "Спартак", ЦСКА и "Ахмат". За победу в Кубке России ведут борьбу "Урал", ЦСКА, "Краснодар" и тольяттинский "Акрон".
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": матч за Суперкубок России пройдет в Казани
По информации СМИ, местом проведения Суперкубка России-2023 станет Казань.
Фото: ФК "Зенит"