– Если соперник играет хорошо, я всегда буду его хвалить. Зачастую, говоря о нашем поле, некоторые команды ищут отговорки. Но мы действительно играем хорошо. Результат нашей работы – все клубы хотят забрать Мансилью, Флорентина. Вот "Уфа" играла на искусственном поле – кто-то плакал? Нет! Вот и вся разница. Не плачь, а выходи и показывай игру на поле, – цитирует Личку "РБ Спорт".
Напомним, Валерий Карпин на пресс-конференции после окончания встречи между "Оренбургом" и "Ростовом" (2:2) устроил разнос качеству искусственного поля на стадионе "Газовик", а также усомнился в том, что оно соответствует требованиям правил по части размеров. 54-летний наставник дончан предположил, что победы южноуральского коллектива в родных стенах вызваны именно специфическим полем, которое дает преимущество команде хозяев.
"Оренбург" показывает пятый результат в чемпионате России по количеству очков, набранных на своем поле. При этом дома команда Марцела Лички не выигрывает на протяжении двух последних туров. После упущенной победы над "Ростовом" (2:2) "Оренбург" потерпел разгромное поражение от "Локомотива" (1:4).
Тренер "Оренбурга" Личка – Карпину: не плачь, а выходи и показывай игру на поле
Главный тренер "Оренбурга" Марцел Личка ответил на критику со стороны наставника "Ростова" Валерия Карпина по поводу качества и размеров поля стадиона "Газовик".
Фото: ФК "Оренбург"