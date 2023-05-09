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Салихова: я бы предложила создать футбольный Оскар и номинировать всех Егоровых за вклад в звезду "Зенита"

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Зарема Салихова отреагировала на критику со стороны экс-судьи РПЛ Игоря Егорова.
Фото: "Чемпионат"
- Я бы предложила создать свой футбольный Оскар и номинировать всех Егоровых, чтобы не умалить ни чьи старания, Мешкова, Вилкова, Сергея Иванова, Казарцева за вклад в звезду "Зенита". Такое кино можно снять в российском чемпионате. Без них у "Зенита" ноль очков в европейских соревнованиях, - приводит комментарий Салиховой Metaratings.ru.

Сегодня бывший судья РПЛ Игорь Егоров критически отозвался о Зареме Салиховой. Отметим, что спутница Леонида Федуна часто критикует российских арбитров, намекая на их предвзятость. РПЛ близится к своему завершению. Осталось сыграть всего 4 тура. Чемпион уже определен. Им пятый раз подряд стал "Зенит" из Санкт-Петербурга. При этом интрига сохранилась в борьбе за серебро, на которое претендуют ЦСКА, "Ростов" и "Спартак". Главным фаворитом являются армейцы, занимающие 2-ю позицию. Отрыв от дончан составляет 1 турнирный балл. Также интерес вызывает борьба за выживание, которая ведется между "Торпедо", "Химками", "Факелом" и "Пари НН". На данный момент в зоне прямого вылета находятся химчане и автозаводцы.


Салихова Зенит Егоров И
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