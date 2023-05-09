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Барриос: "Зенит" показал, что является сильнейшим клубом в России. Надеюсь, сможем выиграть шестой подряд титул

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Колумбийский футболист "Зенита" Вильмар Барриос высказался по поводу очередного чемпионства.
Фото: "Чемпионат"
- Готов ли "Зенит" побить рекорд "Спартака" по количеству чемпионств в российской истории? "Зенит" в последние годы показал, что является сильнейшим клубом в России. Надеюсь, он продолжит это демонстрировать и дальше. Надеюсь, в следующем сезоне сможем выиграть шестой подряд титул, - приводит комментарий Барриоса "Матч ТВ".

На минувших выходных "Зенит" отпраздновал 5-е чемпионство подряд. Невский коллектив сумел на своей домашней арене переиграть столичный "Спартак" (3:2). Опорный хавбек из Колумбии Вильмар Барриос вышел в основе петербуржцев и провел на футбольном поле все 90 минут. На данный момент "Зенит" имеет 13-очкове преимущество перед ЦСКА, который идет на второй строчке. В 26 играх дружина Сергея Семака одержала 20 побед. Также в активе новоиспеченного чемпиона 4 ничьих и 2 поражения. Разница мячей при этом составляет 68 забитых и 15 пропущенных. В следующем туре российского первенства "Зенит" также на своей арене примет "Краснодар" Владимира Ивича. В этом матче команда получит золотые медали и чемпионский кубок.


Барриос Зенит
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