- Готов ли "Зенит" побить рекорд "Спартака" по количеству чемпионств в российской истории? "Зенит" в последние годы показал, что является сильнейшим клубом в России. Надеюсь, он продолжит это демонстрировать и дальше. Надеюсь, в следующем сезоне сможем выиграть шестой подряд титул, - приводит комментарий Барриоса "Матч ТВ".
На минувших выходных "Зенит" отпраздновал 5-е чемпионство подряд. Невский коллектив сумел на своей домашней арене переиграть столичный "Спартак" (3:2). Опорный хавбек из Колумбии Вильмар Барриос вышел в основе петербуржцев и провел на футбольном поле все 90 минут. На данный момент "Зенит" имеет 13-очкове преимущество перед ЦСКА, который идет на второй строчке. В 26 играх дружина Сергея Семака одержала 20 побед. Также в активе новоиспеченного чемпиона 4 ничьих и 2 поражения. Разница мячей при этом составляет 68 забитых и 15 пропущенных. В следующем туре российского первенства "Зенит" также на своей арене примет "Краснодар" Владимира Ивича. В этом матче команда получит золотые медали и чемпионский кубок.
Барриос: "Зенит" показал, что является сильнейшим клубом в России. Надеюсь, сможем выиграть шестой подряд титул
Колумбийский футболист "Зенита" Вильмар Барриос высказался по поводу очередного чемпионства.
Фото: "Чемпионат"