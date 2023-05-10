- В этом сезоне так получается. Нет у меня задачи, чтобы залезть в штрафную и подставиться. В этом сезоне я вижу возможность и использую ее. Я не симулирую. Если есть контакт, бьют по ноге, меня хватают, мне что, стоять на ногах? Мяч до меня не дойдет, я не пробью, никакой выгоды, - приводит комментарий Комличенко "Матч ТВ".
Российский центрфорвард Ростова Николай Комличенко в этом сезоне сумел заработать уже 8 11-метровых. Примечательно, что всего на счету дончан 15 пенальти. Это абсолютный рекорд РПЛ. Многие болельщики других клубов высказывают мнение о том, что Комличенко падает самостоятельно и дорисовывает нарушения. При этом судейские эксперты замечают, что практически все пенальти, поставленные за фолы на Николае, не вызывают вопросов с точки зрения правил. Также Комличенко может похвастаться хорошей голевой статистикой. Форвард исправно делает свою работу, забив 12 голов в 32 встречах в футболке "Ростова". Дружина Валерия Карпина располагается на 3-й строчке за 4 тура до конца РПЛ. В следующем туре Ростов сыграет с "Сочи".
Комличенко: я не симулирую. Если есть контакт, бьют по ноге, меня хватают, мне что, стоять на ногах?
Российский футболист "Ростова" Николай Комличенко высказался по поводу большого количества пенальти.
Фото: "Чемпионат"