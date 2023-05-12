- Очень надеюсь, что это беспрецедентное варварское решение не будет иметь продолжения. Честно говоря, по частным беседам с представителями международных организаций у меня сложилось впечатление, что они тоже это понимают. Но, наверное, нужно взять на себя смелость и отмотать назад решение и остановить это.
После начала СВО на Украине ФИФА и УЕФА разрешили иностранным футболистам, выступающим за российские клубы, беспрепятственно приостанавливать свои контракты со своими командами и уходить в аренду. Этим правом воспользовались многие легионеры, покинувшие Россию в прошлое летнее трансферное окно. Некоторые команды РПЛ вынуждены играть без иностранных футболистов, например, "Ростов", идущий на третьем месте в таблице за четыре тура до конца чемпионата.
Источник: "РБ Спорт"
Президент РПЛ: очень надеюсь, что варварское решение о приостановке контрактов легионеров не будет иметь продолжения
Президент РПЛ Александр Алаев назвал варварским решение ФИФА и УЕФА разрешить легионерам приостанавливать контракты с российскими клубами.
Фото: РИА Новости