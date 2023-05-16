– Думаю, он давно созрел к переезду — возможно, даже немного затянул с ним. Спрос на него наверняка есть, но понятно, что не все от Сперцяна зависит. Нужно еще, чтобы руководство "Краснодара" пошло навстречу, – передает слова Березовского "Чемпионат".
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 22-летний футболист "Краснодара" Эдуард Сперцян принял участие в в 25 матчах. Игрок сборной Армении сумел забить 10 мячей и сделать 9 голевых передач. Его действующее соглашение с "быками" рассчитано до июня 2026 года.
Березовский: возможно, Сперцян немного затянул с переездом в Европу
Бывший футболист сборной Армении Роман Березовский ответил на вопрос о возможном переходе полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна в европейский клуб.
Фото: ФК "Краснодар"