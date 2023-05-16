– Виллиану нравится в России. Он прекрасно адаптировался к жизни в Москве, на достойном уровне выступает в РПЛ. У него есть действующий контракт, и он счастлив в ЦСКА. Поскольку нам не поступало предложений по нему от других клубов, то на данный момент он не собирается покидать команду, – передает слова Тито Metaratings.
Виллиан Роша оказался в стане московского ЦСКА летом прошлого года. По сведениям Transfermarkt, "армейцы" приобрели 28-летнего защитника у "Портимоненсе". Столичные выложили за бразильца 2 миллиона евро, подписав с ним соглашение до июня 2025 года. В нынешнем сезоне Виллиан принял участие в 28-ми поединках ЦСКА. Роша сумел записать на свой 3 забитых мяча и 3 результативные передачи.
Агент защитника ЦСКА Роши: Виллиан не собирается покидать московскую команду
Маркос Тито, агент футболиста московского ЦСКА Виллиана Роши, рассказал о том, планирует ли его подопечный выступать в РПЛ после нынешнего сезона.
Фото: ПФК ЦСКА