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Непомнящий: Чалов побил свой рекорд по количеству забитых мячей. Но стоит ли считать, что он прибавил?

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Заслуженный тренер Валерий Непомнящий поделился своей точкой зрения по поводу прогресса футболиста ЦСКА Федора Чалова.
Фото: ПФК ЦСКА
- Есть игроки, которые считается, что прибавили, а на самом деле играют на своем уровне. Например, условный Чалов. Он побил свой рекорд по количеству забитых мячей. Но стоит ли считать, что он прибавил? У него было 15 забитых мячей, а сейчас ситуация в команде поменялась. ЦСКА играет в такой футбол, когда его используют не только как игрока, который играет в створе, а с большим объемом, - приводит мнение Непомнящего Metaratings.ru.

Столичный ЦСКА движется к серебряным медалям РПЛ. За три тура до конца дружина Владимира Федотова имеет в своем активе 54 очка. Команда опережает идущий на строчку ниже "Ростов" Валерия Карпина на 4 турнирных балла. Такое же очковое преимущество армейцы имеют перед "Спартаком", который идет на 4-й позиции. В следующем туре футбольные болельщики увидят дерби между ЦСКА и "Спартаком". Одним из главных действующий лиц является российский центрфорвард Федор Чалов. В этом сезоне россиянин провел в красно-синей футболке 37 игр во всех турнирах.

За этот отрезок выпускник академии армейцев забил 21 гол. Также в активе Федора 5 голевых пасов. Футболист тратит на голевое действие в среднем 127 минут игрового времени. В апреле Чалов отпраздновал свое 25-летие. Ранее в интервью он заявил, что намерен попробовать свои силы в европейском чемпионате. Ранее Федор представлял цвета швейцарского "Базеля".


Непомнящий Чалов ЦСКА
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