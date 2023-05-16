- Есть игроки, которые считается, что прибавили, а на самом деле играют на своем уровне. Например, условный Чалов. Он побил свой рекорд по количеству забитых мячей. Но стоит ли считать, что он прибавил? У него было 15 забитых мячей, а сейчас ситуация в команде поменялась. ЦСКА играет в такой футбол, когда его используют не только как игрока, который играет в створе, а с большим объемом, - приводит мнение Непомнящего Metaratings.ru.
Столичный ЦСКА движется к серебряным медалям РПЛ. За три тура до конца дружина Владимира Федотова имеет в своем активе 54 очка. Команда опережает идущий на строчку ниже "Ростов" Валерия Карпина на 4 турнирных балла. Такое же очковое преимущество армейцы имеют перед "Спартаком", который идет на 4-й позиции. В следующем туре футбольные болельщики увидят дерби между ЦСКА и "Спартаком". Одним из главных действующий лиц является российский центрфорвард Федор Чалов. В этом сезоне россиянин провел в красно-синей футболке 37 игр во всех турнирах.
За этот отрезок выпускник академии армейцев забил 21 гол. Также в активе Федора 5 голевых пасов. Футболист тратит на голевое действие в среднем 127 минут игрового времени. В апреле Чалов отпраздновал свое 25-летие. Ранее в интервью он заявил, что намерен попробовать свои силы в европейском чемпионате. Ранее Федор представлял цвета швейцарского "Базеля".
Непомнящий: Чалов побил свой рекорд по количеству забитых мячей. Но стоит ли считать, что он прибавил?
Заслуженный тренер Валерий Непомнящий поделился своей точкой зрения по поводу прогресса футболиста ЦСКА Федора Чалова.
Фото: ПФК ЦСКА