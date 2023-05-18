– Оценивать личный сезон пока рано, потому что впереди еще три игры. Все ясно насчет чемпионства, но играть?то еще хочется. Нужно очень хорошо проявить себя в этих матчах.
Получится ли у меня повторить результат Малкома по голам в РПЛ? Конечно, такая цель есть. Я же нападающий, – приводит слова Сергеева "Матч ТВ".
28-летний нападающий стал автором победного гола в "чемпионском" матче "Зенита" в нынешнем сезоне в ворота "Спартака" (3:2) на домашней "Газпром Арене". Всего в копилке Сергеева 13 мячей и шесть ассистов в текущей кампании.
Теперь "Зенит" уже в ранге победителя чемпионата России отправится в Оренбург, где в субботу, 20 мая, проведет выездной матч с "Оренбургом" в рамках 28-го тура РПЛ. Начало - в 16:30 по мск. Сине-бело-голубые, досрочно обеспечившие себе золотые медали за четыре тура до конца сезона, опережают в таблице идущего вторым ЦСКА на 11 очков.
"Оренбург" с 39 очками замыкает восьмерку сильнейших клубов чемпионата России. Отставание южноуральской команды от призеров насчитывает те же 11 баллов. Поэтому в случае потери очков в матче с "Зенитом" подопечные Марцела Лички лишатся теоретических шансов на медали.
Форвард "Зенита" Сергеев: конечно, есть цель повторить результат Малкома по голам за сезон в РПЛ. Я же нападающий
Нападающий "Зенита" Иван Сергеев посчитал преждевременным давать оценку своей игре в нынешнем сезоне за три тура до конца чемпионата России.
Фото: ФК "Зенит"