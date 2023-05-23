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Агент Виллиана Роши - об обвинении в провокациях от "Спартака": они пытаются исказить факты, чтобы сохранить лицо

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Агент защитника ЦСКА Виллиана Роши Маркос Тито прокомментировал обвинение игрока в провокациях по отношению к форварду "Спартака" Александру Соболеву, выдвинутое красно-белыми.
Фото: РБК
- Можете ли поверить, что Виллиан первым начал провоцировать Соболева, как утверждают, прикрепляя фото? Роша не делал этого. Соболев даже стоит лицом от него. Они пытаются исказить факты, чтобы сохранить лицо, - передает слова Тито "СЭ".

Ранее появилась информация, что "Спартак" отправил в Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза видеозапись с, как утверждается, доказательствами провокаций на оскорбительный жест со стороны центрального защитника ЦСКА Виллиана Роши в адрес нападающего красно-белых Александра Соболева по ходу очного матча 28 тура (2:1 в пользу "Спартака"). На 66 минуте при счете 1:1 Соболев был удален с поля за оскорбительный жест в адрес Роши, при этом защитник также получил удаление после того, как попытался повторить жест Соболева для рефери.

РБК: "Спартак" предоставил КДК видео с возможными провокациями Соболева со стороны Виллиана Роши

ЦСКА: проспартаковские каналы с помощью клуба и технической записи нашли моменты, где Роша поправляет игровые шорты


ЦСКА Спартак Виллиан Роша
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