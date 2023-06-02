— На бумаге спартаковцы выглядят фаворитами, но заранее отдавать им победу в Самаре нельзя. Весну "Спартак" проводит безобразно. А в последних турах умудрился выиграть дерби у ЦСКА (2:1), но потерять очки с "Химками" (1:1) и "Пари НН" (0:0). Поскольку "Крылья" в таблице рядом с последними 2-мя, может повториться сценарий этих встреч. Тем более самарцы мотивированы избежать стыков. И по игре они выглядят вполне неплохо. Так что "Спартаку" будет крайне непросто, – передает слова Червиченко "Известия".
Игра 30-го тура Российской Премьер-Лиги между самарскими "Крыльями Советов" и московским "Спартаком" состоится 3 июня 2023 года. Ее на своих просторах примет стадион "Солидарность Арена". Стартовый свисток в предстоящем поединке запланирован на 17:00 по столичному времени. Он станет заключительным для обеих команд в текущем розыгрыше чемпионата страны.
В настоящий момент времени московский "Спартак" ведет борьбу за серебряные медали РПЛ. Красно-белые, которые имеют в собственном активе 54 турнирных очка, идут на 3-м месте таблице. Отставание от ЦСКА, который застолбил за собой 2-е место после 29-ти туров, составляет лишь 1 балл. Что касается самарских "Крыльев Советов", то они борются за право избежать участия в стыковых матчах по итогам нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги. Перед 30-м туром "волжане" сумели записать на свой счет 29 баллов. Они пребывают на 13-й строчке в таблице. Чтобы сохранить возможность не вылететь в Первую лигу через стыки, самарцы должны финишировать минимум 12-ми. Сейчас это место занимает "Факел" – у воронежского клуба в активе 30 очков.
Червиченко: "Спартак" безобразно проводит весну. Ему будет непросто в игре с "Крыльями Советов"
Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко поделился мыслями о предстоящем матче красно-белых с самарскими "Крыльями Советов" в рамках 30-го тура чемпионата России.
Фото: "Матч ТВ"