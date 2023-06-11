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ЦСКАЗавершен

Роша: не имею ничего против Соболева. Он великолепный игрок

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Центральный защитник московского ЦСКА Виллиан Роша ответил на вопрос о своих взаимоотношениях с нападающим столичного "Спартака" Александром Соболевым.
Фото: "Чемпионат"
– Абсолютно ничего не имею против Соболева. То, что было, прошло. Он великолепный игрок. Желаю ему всех благ. Этот вопрос закрыт, – сказал Роша журналистам.

Ранее между защитником ЦСКА Виллианом Роши и нападающим "Спартака" Александром Соболевым произошел конфликт. Во время московского дерби, которое состоялось 21 мая 2023 года, российский форвард показал неприличный жест в адрес бразильского футболиста. После этого инцидента Роша назвал Соболева "клоуном". Примечательно, что Александр за свое поведение получил длительную дисквалификацию – его отстранили на 4 игры Российской Премьер-Лиги. Что касается Виллиана, то его не стали серьезно наказывать за оскорбление в адрес нападающего, но назначили ему штраф в размере 50 тысяч рублей.


Соболев Роша ЦСКА Спартак
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