– За их переезды и неудобства в качестве компенсации "Ростову" дарились всевозможные пенальти, но Карпин есть Карпин, поэтому весенний отрезок традиционно был провален, – цитирует Салихову Metaratings.
По итогам минувшего розыгрыша чемпионата России по футболу "Ростов" сумел заработать 53 балла. Благодаря данному показателю подопечные Валерия Карпина заняли 4-е место в турнирной таблице. При этом в 9-ти последних турах Российской Премьер-Лиги желто-синие сумели одержать лишь 2 виктории.
Отметим, что "Ростов" в сезоне 2022-2023 получил возможность 15 раз пробить пенальти. Это наибольший показатель в лиге – чаще команды Валерия Карпина 11-метровые не бил ни один клуб РПЛ.
Салихова: Карпин есть Карпин, поэтому весенний отрезок "Ростова" традиционно был провален
Зарема Салихова, жена бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, оценила выступление "Ростова" в прошедшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.
Фото: Global Look Press