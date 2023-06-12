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Салихова: Карпин есть Карпин, поэтому весенний отрезок "Ростова" традиционно был провален

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Зарема Салихова, жена бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, оценила выступление "Ростова" в прошедшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.
Фото: Global Look Press
– За их переезды и неудобства в качестве компенсации "Ростову" дарились всевозможные пенальти, но Карпин есть Карпин, поэтому весенний отрезок традиционно был провален, – цитирует Салихову Metaratings.

По итогам минувшего розыгрыша чемпионата России по футболу "Ростов" сумел заработать 53 балла. Благодаря данному показателю подопечные Валерия Карпина заняли 4-е место в турнирной таблице. При этом в 9-ти последних турах Российской Премьер-Лиги желто-синие сумели одержать лишь 2 виктории.

Отметим, что "Ростов" в сезоне 2022-2023 получил возможность 15 раз пробить пенальти. Это наибольший показатель в лиге – чаще команды Валерия Карпина 11-метровые не бил ни один клуб РПЛ.


Салихова Ростов Карпин
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