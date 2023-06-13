- Будем работать, чтобы выиграть РПЛ в следующем сезоне. Не могу утверждать, что мы станем чемпионами, но сделаем всё для этого. У "Зенита" отличная команда, но мы уже их один раз обыграли со счетом 1:0. ЦСКА в состоянии стать чемпионом России, нам это по силам сделать уже в следующем сезоне, - передает слова Виллиана Роши "РБ Спорт".
Московский ЦСКА в прошедшем сезоне Российской премьер-лиги завоевал серебряные медали, набрав 58 очков в 30 матчах. Итоговое отставание от петербургского "Зенита", который стал чемпионом России в пятый раз подряд, составило 12 очков, при этом красно-синие, уступив сине-бело-голубым в выездном матче первого круга (1:2), обыграли их в домашней встрече второго круга, которая состоялась в марте 2023 года в рамках 20 тура чемпионата (1:0).
Также ЦСКА в прошедшем сезоне стал обладателем Кубка России, победив в финальном матче в серии пенальти "Краснодар" (1:1, пен. 6:5).
Виллиан Роша: ЦСКА по силам стать чемпионом России в следующем сезоне, мы уже один раз обыграли "Зенит"
Центральный защитник ЦСКА Виллиан Роша высказался о целях команды на следующий сезон.
Фото: Sport24