- Как всегда, хочется бороться за самые высокие места. Снова как минимум дойти до Суперфинала Кубка России и попасть в тройку призеров в чемпионате. Других целей у "Краснодара" нет. С такой инфраструктурой и потенциалом, как у нас, мы должны это сделать.
Напомним, в минувшем сезоне "Краснодар" занял итоговое шестое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Отрыв от финишировавшего третьим московского "Спартака" составил шесть очков. Также краснодарцы могли завоевать первый в истории клуба трофей, дойдя до суперфинала Кубка России, однако проиграли столичному ЦСКА в серии послематчевых пенальти со счетом 5:6 (основное время завершилось вничью - 1:1).
Источник: IZ.ru
Ахметов - о целях "Краснодара": снова как минимум дойти до финала Кубка России и попасть в топ-3 РПЛ. Других целей нет
Атакующий хавбек "Краснодара" Ильзат Ахметов рассказал о целях команды на следующий сезон.
Фото: ФК "Краснодар"