– Если он готов конкурировать с бразильцами, пускай приходит. Если будет сидеть, как Бакаев, Адамов и другие ребята, то закончит слишком рано. Ему 19 лет? В этом возрасте нужно играть, — передает слова Быстрова "РБ Спорт".
Ранее в прессе появилась информация о том, что петербургский "Зенит" близок к подписанию игрока "Сочи" Александра Коваленко. До этого на полузащитника претендовал московский "Локомотив".
19-летний Александр Коваленко, который принадлежит "Сочи", минувший сезон провел в составе самарских "Крыльев Советов" на правах арендного соглашения. В составе "волжан" полузащитник принял участие в 30-ти матчах, в которых ему удалось отметиться 2-мя забитыми мячами и 3-мя результативными передачами. Действующее соглашение россиянина с "Сочи" рассчитано до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Коваленко в 2,80 миллионов евро.
Быстров: если Коваленко готов конкурировать с бразильцами, пускай приходит в "Зенит". В его возрасте нужно играть
Экс-футболист петербургского "Зенита" Владимир Быстров отреагировал на слухи о том, что полузащитник "Сочи" Александр Коваленко может перейти в клуб с берегов Невы.
Фото: ПФК "Крылья Советов"