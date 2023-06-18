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Быстров: если Коваленко готов конкурировать с бразильцами, пускай приходит в "Зенит". В его возрасте нужно играть

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Экс-футболист петербургского "Зенита" Владимир Быстров отреагировал на слухи о том, что полузащитник "Сочи" Александр Коваленко может перейти в клуб с берегов Невы.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
– Если он готов конкурировать с бразильцами, пускай приходит. Если будет сидеть, как Бакаев, Адамов и другие ребята, то закончит слишком рано. Ему 19 лет? В этом возрасте нужно играть, — передает слова Быстрова "РБ Спорт".

Ранее в прессе появилась информация о том, что петербургский "Зенит" близок к подписанию игрока "Сочи" Александра Коваленко. До этого на полузащитника претендовал московский "Локомотив".

19-летний Александр Коваленко, который принадлежит "Сочи", минувший сезон провел в составе самарских "Крыльев Советов" на правах арендного соглашения. В составе "волжан" полузащитник принял участие в 30-ти матчах, в которых ему удалось отметиться 2-мя забитыми мячами и 3-мя результативными передачами. Действующее соглашение россиянина с "Сочи" рассчитано до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Коваленко в 2,80 миллионов евро.


Зенит Коваленко Быстров
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