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Глава пресс-службы "Спартака": решение суда не вступило в силу, у Промеса есть время на обжалование

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Глава пресс-службы московского "Спартака" Дмитрий Зеленов прокомментировал приговор нидерландского суда нападающему "красно-белых" Квинси Промесу.
Фото: "СЭ"
"Решение суда не вступило в силу, и у футболиста есть время на обжалование. Полагаем, что сторона Промеса воспользуется этим правом", - цитирует Зеленова "СЭ".

Сегодня, 19 июня, стало известно, что суд Нидерландов вынес приговор форварду московского "Спартака" Квинси Промесу в виде полутора лет лишения свободы. Футболист, ставший лучшим игроком "красно-белых" в этом сезоне, признан виновным в вооруженном нападении на своего двоюродного брата. Игрок не явился на заседание суда, поэтому не был взят под стражу.


Промес Спартак Зеленов
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