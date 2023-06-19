- Еще до начала сезона клубы убеждают самих себя в невозможности обыграть "Зенит" на длинной дистанции. Никто не создает ситуации, когда разрыв небольшой, команды идут очко в очко, - ведь зенитовцы могут и дрогнуть, но такой ситуации все эти годы не было, "Зенит" побеждал за явным преимуществом. У футболистов изначально оседает в голове какой-то мнимый админресурс, величие Малкома — и они начинают думать, что бороться надо только за второе место, - приводит мнение Широкова "РБ Спорт".
Первое место в минувшем розыгрыше российского чемпионата ожидаемо занял "Зенит" из Санкт-Петербурга. Дружина Сергей Семака за 30 туров набрала 70 турнирных баллов, одержав 21 победу. Также в активе коллектива с берегов Невы 7 ничьих и 2 поражения. Футболисты невского клуба забили 74 гола, пропустив всего 20 мячей. Это лучшие показатели в лиге. Победа "Зенита" не стала сенсацией. Петербуржцы завоевывают золотые медали местного первенства уже 5-й год подряд. Отметим, сине-бело-голубые обладают самым дорогим составом в РПЛ. Общая стоимость игроков "Зенита", по данным Transfermarkt, составляет примерно 170 млн евро. Самым дорогим футболистом чемпиона России является бразилец Малком. Атакующий полузащитник стоит 30 млн евро. Именно Малком стал лучшим голеадором РПЛ. Он наколотил 23 гола в 27 играх турнира.
Широков: еще до начала сезона клубы убеждают самих себя в невозможности обыграть "Зенит" на длинной дистанции
Экс-игрок "Зенита" Роман Широков поделился своей точкой зрения по поводу конкуренции в РПЛ за золото.
Фото: "Чемпионат"