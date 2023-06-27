Лучший бомбардир "Ахмата" Конате может бесплатно перейти в "Локомотив" в 2024 году

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Форвард грозненского "Ахмата" Мохамед Конате через год может стать игроком московского "Локомотива" на правах свободного агента.
Фото: ФК "Ахмат"
По сведениям источника, руководство "железнодорожников" пыталось оформить трансфер 25-летнего буркинийского нападающего текущим летом, однако не сумело прийти к компромиссу с "Ахматом" по финансовым условиям сделки. Грозненцы запросили 4 млн евро в качестве отступных. "Локомотив" отказался удовлетворять финансовые аппетиты чеченского клуба.

Красно-зеленые попробуют подписать контракт с лучшим бомбардиром "Ахмата" бесплатно по окончании следующего сезона, когда он станет свободным агентом. В минувшем сезоне Конате забил 11 голов в чемпионате России, став 7-м бомбардиром РПЛ.

Источник: "Чемпионат"


Локомотив Ахмат Конате Российские трансферы
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