- "Локо" хотел Бакаева, но "Зенит" отказывается, — приводит комментарий Ткаченко ютуб-канал "Это футбол, брат!".
Ранее в СМИ появились сведения о том, что в кандидатуре атакующего полузащитника "Зенита" Зелимхана Бакаева заинтересован "Локомотив" из Москвы. Но наставник чемпиона России Сергей Семак хотел бы сохранить россиянина в своем составе. Тренер полагает, что Бакаев получит больше игровых минут в следующем сезоне.
Зелимхан носит цвета "Зенита" с лета прошлого года. Воспитанник "Спартака" сумел забить 3 гола и оформить 2 голевых паса, поучаствовав в сине-бело-голубой майке в 26 играх. Отметим, что российский хавбек не имеет места в основе петербуржского гегемона. В 26 играх он провел на поле всего 682 игровых минут. Сейчас Зелимхан тренируется вместе с командой и готовится к следующему сезону. Его конкурентом является бразилец Малком, забивший 23 гола 27 играх прошлого розыгрыша РПЛ. В активе Бакаева 1 гол в 13 играх за сборную России.
Агент: "Зенит" отказался отпускать Бакаева в "Локомотив"
Руководитель агентства Prosports Management Герман Ткаченко поделился информацией о будущем Зелимхана Бакаева в Санкт-Петербурге.
Фото: ФК "Зенит"