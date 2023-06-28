- Варианты продолжения карьеры Глебова в Европе? Он сейчас тренируется в составе "Ростова". Если приходят предложения, то приходят в клуб. Данил сейчас проводит сборы с командой, у него всё отлично. Больше комментировать нечего, - передает слова Банатина Metaratings.ru.
23-летний опорный полузащитник Данил Глебов выступает за "Ростов" с января 2019 года и с сентября 2021 года является капитаном команды. В прошедшем сезоне на его счету 38 матчей за желто-синих во всех турнирах, 4 забитых гола и 5 результативных передач. Ранее на протяжении нескольких трансферных окон в СМИ появлялись слухи о возможном трансфере Глебова в московский "Спартак".
Агент Глебова: Данил проводит сборы с "Ростовом", у него всё отлично
Агент опорного полузащитника "Ростова" Данила Глебова Павел Банатин ответил на вопрос о текущей трансферной ситуации игрока.
Фото: ФК "Ростов"