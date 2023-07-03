- На данный момент мы в этом не заинтересованы. У нас закрыта эта позиция. У нас четыре вратаря. Куда нам пятого? В этом нет необходимости, - приводит комментарий Андреева "СЭ".
Сегодня в СМИ появились сведения о том, что "Оренбург" заинтересован в кандидатуре стража ворота "Зенита" Даниила Одоевского. Примечательно, что сегодня "Зенит" на своих ресурсах проинформировал о том, что Даниил пролонгировал трудовой договор. Футболист недавно отыграл 45 минут в товарищеском поединке против "Нефтчи" (3:1).
В завершившемся сезоне основным голкипером чемпиона России был 36-летний Михаил Кержаков. В активе Одоевского всего 5 поединков. За этот отрезок мяч в сетке ворот Даниила побывал всего 1 раз. В его активе сухих матча. Этим летом вратарскую бригаду "Зенита" пополнил 24-летний Никита Гойло. Отметим, что по итогам сезоне южноуральцы заняли 7 место. У команды сменился тренер. Теперь у руля "Оренбурга" находится Иржи Ярошек.
Спортдиректор "Оренбурга": Одоевский? На данный момент мы в этом не заинтересованы
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев отреагировал на информацию о том, что клуб заинтересован в Данииле Одоевском.
Фото: ФК "Зенит"