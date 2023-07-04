- Человек показал, что он один из лучших игроков в истории русского футбола. Думаю, у "Локомотива" были бы проблемы, если бы они его не подписали, - приводит мнение Деспотовича Sport24.
Центрфорвард Артем Дзюба долгое время представлял цвета "Зенита". Именно в петербуржском коллективе россиянин выиграл практически все свои титулы. Артем четырежды побеждал в национальном первенстве, завоевывал Кубок и 4 Суперкубка. Выступая за дружину Сергея Семака, Дзюба сумел настрелять 108 мячей в 249 поединках. Также форвард записал на свой счет 70 голевых пасов.
Также Артем выигрывал Кубок России в составе "Ростова". За дончан россиянин провел 43 встречи, в которых смог забить 20 голов и оформить 4 голевых паса. Зимой этого года Дзюба, долгое время искавший себе новое место работы после неудачного опыта в турецкой "Адане Демирспор", подписал трудовое соглашение с "Локомотивом". За 11 игр Дзюба записал в свой актив 8 забитых мячей и 5 ассистентских действий.
Деспотович: Дзюба - один из лучших игроков в истории русского футбола
Сербский футболист "Арсенала" из Тулы Джордже Деспотович поделился своими мыслями по поводу Артема Дзюбы.
Фото: "Чемпионат"