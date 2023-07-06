- Интерес "Торино" к Карраскалю - неправда, - передает слова Ваньяти "СЭ".
Ранее в итальянских СМИ появилась информация о желании "Торино" взять в аренду 25-летнего колумбийского атакующего полузащитника московского ЦСКА Хорхе Карраскаля. В прошедшем сезоне на счету футболиста 34 матча за красно-синих во всех турнирах, 6 забитых голов и 6 ассистентских действий.
Спортдиректор "Торино": интерес к Карраскалю - неправда
Спортивный директор "Торино" Давиде Ваньяти опроверг информацию о заинтересованности "быков" в трансфере атакующего хавбека ЦСКА Хорхе Карраскаля.
Фото: ПФК ЦСКА