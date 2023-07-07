- Медина составит конкуренцию в "Спартаке", но слабо верится, что он усилит команду. Хесус в последнее время в ЦСКА тоже немного играл. Но для нашего чемпионата это неплохой футболист. Если на Медину не рассчитывает тренерский штаб ЦСКА, то деньги при этом трансфере не последнюю роль сыграли. На эти деньги можно будет приобрести 1-2 футболиста, которые станут звездами "армейцев", - передает слова Семшова Metaratings.ru.
Ранее в информационном пространстве появились сведения о возможном переходе 26-летнего парагвайского атакующего полузащитника московского ЦСКА Хесуса Медины в столичный "Спартак", при этом сообщалось, что сумма трансферной компенсации за игрока может составить до 7 миллионов евро - из них 6 миллионов евро гарантированная выплата и до 1 миллиона в качестве бонусов при достижении игроком определенных статистических показателей в новом клубе.
Семшов: Медина неплохой футболист, но слабо верится, что он усилит "Спартак"
Экс-полузащитник ЦСКА Игорь Семшов прокомментировал возможный переход парагвайского вингера "армейцев" Хесуса Медины в "Спартак".
Фото: Global Look Press