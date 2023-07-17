"Не сказал бы, что "Зенит" был слабый... ЦСКА по игре смотрелся лучше; если брать только игру в основное время, то ЦСКА был ближе к победе", — сказал Мор.
Отметим, что победу "Зениту" в матче за Суперкубок России принёс точный удар Роберта Ренана в серии пенальти "паненкой". Не стоит забывать и про два спасения вратаря Михаила Кержакова. Для "Зенита" этот Суперкубок стал четвёртым подряд и восьмым в истории. Это самый титулованный клуб в истории турнира.
Источник: "Матч ТВ".
Мор — о Суперкубке России: не сказал бы, что "Зенит" был слабым, но по игре победу заслужил ЦСКА
Бывший футболист "Спартака" Эдуард Мор прокомментировал исход матча между "Зенитом" и ЦСКА (0:0, 5:4 пен) в Суперкубке России.
Фото: ФК "Спартак"