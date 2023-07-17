– Для меня шок, что "Зенит", самая обеспеченная команда России, покупает игрока, который ушел ЦСКА, а после нигде так и не поиграл, потому что был никому не нужен. Это называется деньги в помойку. Я понимаю, что у "Газпрома" денег много, но все же. Бразильцы его отфутболили! А потом мы удивляемся, почему не идут действительно хорошие футболисты. На зарплату Марио можно было в Тюмени стадион построить, — передает слова Селюка "РБ Спорт".
Сегодня, 17 июля 2023 года, петербургский "Зенит" официально объявил о подписании защитника Марио Фернандеса. Сине-бело-голубые заключили с бразильским футболистом соглашение, рассчитанное до 30 июня 2024 года (с возможностью пролонгации еще на сезон). В стане клуба с берегов Невы фулбэк будет играть под шестым номером.
32-летний Марио Фернандес ранее уже выступал в Российской Премьер-Лиге. С 2012 года по 2022 он играл за московский ЦСКА. Вместе с "армейцами" бразильский защитник сумел завоевать семь различных трофеев (в том числе Фернандес трижды выигрывал золотые медали чемпионата страны в составе красно-синих).
Селюк – о переходе Фернандеса в "Зенит": это деньги в помойку. Я понимаю, что у "Газпрома" их много, но все же
Популярный российский агент Дмитрий Селюк прокомментировал новость о том, что бразильский защитник Марио Фернандес стал игроком петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"