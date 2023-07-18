"Марио, конечно, долго был в ЦСКА, потом ушёл в бразильский клуб и теперь вернулся в Россию. Это жизнь. Он профессиональный игрок, получил хорошее предложение", — сказал Олич.
Олич, который был главным тренером ЦСКА с марта по июнь 2021 года, успел потренировать 32-летнего футболиста. Фернандес расторг контракт с ЦСКА летом 2022 года, а затем перебрался в "Интернасьонал". С апреля футболист перестал получать игровую практику, а вчера, 18 июля, оформил свой переход в "Зенит", подписав контракт до конца сезона с возможностью продления ещё на сезон.
Источник: Metaratings.
Олич — о Фернандесе в "Зените": такова жизнь, он профессиональный игрок
Фото: ПФК ЦСКА