"Мы ставим задачу попасть в верхнюю часть таблицы. Мы были серебряными призерами, поэтому хотим быть наверху. А какие будут результаты, покажет только время", - цитирует "РБ Спорт" слова Рубашко.
Напомним, по итогам прошедшего сезона "Сочи", ставший в сезоне-2021/22 вице-чемпионом чемпионата России, финишировал на десятой строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги.
Новый сезон начнется для сочинского коллектива домашним противостоянием с новичком РПЛ - "Балтикой". Матч состоится в воскресенье, 23 июля, и начнется в 20:00 по московскому времени.
В "Сочи" назвали задачу клуба на предстоящий сезон РПЛ
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко назвал задачу клуба в РПЛ на сезон-2023/24.
Фото: ФК "Сочи"