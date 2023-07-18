В "Сочи" назвали задачу клуба на предстоящий сезон РПЛ

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Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко назвал задачу клуба в РПЛ на сезон-2023/24.
Фото: ФК "Сочи"
"Мы ставим задачу попасть в верхнюю часть таблицы. Мы были серебряными призерами, поэтому хотим быть наверху. А какие будут результаты, покажет только время", - цитирует "РБ Спорт" слова Рубашко.

Напомним, по итогам прошедшего сезона "Сочи", ставший в сезоне-2021/22 вице-чемпионом чемпионата России, финишировал на десятой строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги.

Новый сезон начнется для сочинского коллектива домашним противостоянием с новичком РПЛ - "Балтикой". Матч состоится в воскресенье, 23 июля, и начнется в 20:00 по московскому времени.


Сочи Рубашко
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