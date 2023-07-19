"Мы довольным игроками, которые у нас появились, их тщательно отбирал спортивный отдел. Что касается трансферов, то нам нужно усиление на каждую позицию, время до закрытия трансферного окна еще есть, надеюсь, усиление будет", - цитирует Игнашевича "Матч ТВ".
Напомним, состав "Балтики" уже пополнил португальский хавбек Жоау Ламейра, боливийский защитник Роберто Фернандес и форвард из Чили Анхело Энрикес. Минувший сезон калининградский клуб завершил на второй строчке в Первой Лиге и напрямую вышел в российскую Премьер-лигу. В рамках первого тура подопечные Игнашевича сыграют в гостях против "Сочи". Матч состоится 23 июля, начало игры в 20:00 по московскому времени.
Игнашевич: "Балтике" нужно усиление на каждую позицию
Главный тренер "Балтики" Сергей Игнашевич высказался о текущей трансферной компании.
Фото: ФК "Балтика"