По сведениям источника, "Динамо" не устраивает ни одно предложение, клуб хочет получить за 20-летнего вундеркинда 15 миллионов евро.
Захарян является воспитанником "Динамо". В прошлом году он мог продолжить карьеру в Англии, где им интересовался "Челси" из Лондона. Однако синие не смогли отправить московскому клубу сумму за трансфер. Контракт Захаряна с "Динамо" истекает летом 2024 года.
Источник: "Спорт-Экспресс".
"СЭ": Захаряна, помимо "Лацио", также хотят подписать "Страсбур" и "Дженоа"
Полузащитника "Динамо" Захаряна Арсена Захаряна хотят подписать французский "Страсбур" и итальянский "Дженоа".
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