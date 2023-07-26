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"СЭ": Захаряна, помимо "Лацио", также хотят подписать "Страсбур" и "Дженоа"

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Полузащитника "Динамо" Захаряна Арсена Захаряна хотят подписать французский "Страсбур" и итальянский "Дженоа".
Фото: Getty Images
По сведениям источника, "Динамо" не устраивает ни одно предложение, клуб хочет получить за 20-летнего вундеркинда 15 миллионов евро.

Захарян является воспитанником "Динамо". В прошлом году он мог продолжить карьеру в Англии, где им интересовался "Челси" из Лондона. Однако синие не смогли отправить московскому клубу сумму за трансфер. Контракт Захаряна с "Динамо" истекает летом 2024 года.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Захарян Лацио Страсбур Дженоа Серия А Лига 1
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