"Если "Динамо" сможет его приобрести, то это будет большое усиление. Однако Шикинью не станет заменой Захаряну, это игроки разного плана", — сказал Барбоза.
28-летний Чикиньо стал игроком португальской команды летом 2018 года. В минувшем сезоне 28-летний Чикиньо принял участие в 44 матчах, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи. Соглашение между португальским футболистом и "Бенфикой" рассчитано до конца сезона-2023/2024.
Источник: РИА Новости.
Агент Барбоза: если "Динамо" сможет подписать Чикиньо, то это будет большое усиление
Агент Паулу Барбоза прокомментировал информацию об интересе "Динамо" к полузащитнику "Бенфики" Чикиньо.
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