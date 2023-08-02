– Вендел точно не перейдет во "Фламенго". Клуб не удовлетворил требования "Зенита". Переговоры завершены. Посмотрим, что будет дальше. У нас есть другие варианты для продолжения карьеры игрока, из Европы, – передает слова Рибейро Sport24.
Ранее журналист Фабио Алейшо сообщил о том, что переговоры бразильского "Фламенго" и петербургского "Зенита" по трансферу Вендела сорвались. При этом в СМИ активно обсуждаются слухи о желании итальянского "Наполи" подписать бразильца в текущее межсезонье.
26-летний полузащитник Вендел имеет действующее соглашение с "Зенитом" из Санкт-Петербурга до 30 июня 2027 года. По оценкам интернет-портала, рыночная стоимость футболиста сине-бело-голубых составляет 24 миллиона евро.
Агент: Вендел точно не перейдет во "Фламенго". Клуб не удовлетворил требования "Зенита"
Агент Тьяго Рибейро, который представляет интересы полузащитника петербургского "Зенита" Вендела, поделился информацией о будущем своего клиента.
Фото: "Чемпионат"