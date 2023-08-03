"C моей точки зрения Дзюба как был, так и остаётся лучшим нападающим в чемпионате России даже в таком возрасте", — сказал Кобелев.
34-летний нападающий Артём Дзюба, ранее выступавший в составе сборной России, перешёл в "Локомотив" в феврале 2023 года, подписав с московской командой до конца сезона. Затем стороны договорились о продлении соглашения ещё на сезон. В составе железнодорожников в 16 матчах нападающий забил девять голов и отдал пять результативных передач.
В следующем матче "Локомотив" сыграет на выезде с ЦСКА. Встреча пройдёт 5 августа.
Источник: "Евро-Футбол.Ру".
Кобелев — о Дзюбе: Артем как был, так и остается лучшим нападающим РПЛ
Российский специалист Андрей Кобелев высказался о нападающем "Локомотива" Артёме Дзюбе.
Фото: ФК "Локомотив"