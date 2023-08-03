Кобелев — о Дзюбе: Артем как был, так и остается лучшим нападающим РПЛ

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Российский специалист Андрей Кобелев высказался о нападающем "Локомотива" Артёме Дзюбе.
Фото: ФК "Локомотив"
"C моей точки зрения Дзюба как был, так и остаётся лучшим нападающим в чемпионате России даже в таком возрасте", — сказал Кобелев.

34-летний нападающий Артём Дзюба, ранее выступавший в составе сборной России, перешёл в "Локомотив" в феврале 2023 года, подписав с московской командой до конца сезона. Затем стороны договорились о продлении соглашения ещё на сезон. В составе железнодорожников в 16 матчах нападающий забил девять голов и отдал пять результативных передач.

В следующем матче "Локомотив" сыграет на выезде с ЦСКА. Встреча пройдёт 5 августа.

Источник: "Евро-Футбол.Ру".


Дзюба Кобелев Локомотив
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