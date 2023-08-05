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Андрей Мостовой: у "Динамо" пока трудный период - всё новое. "Зенит" будет играть на победу

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Вингер петербургского "Зенита" Андрей Мостовой прокомментировал предстоящий матч сине-бело-голубых против московского "Динамо" в рамках 3 тура РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
- У них сейчас сильная коман­да, интересный тренер, работа которого в "Оренбурге" мне импонировала. Правда, пока трудный период - всё новое. Будем играть на победу, - цитирует Мостового пресс-служба "Зенита".

В рамках 3 тура Российской премьер-лиги "Зенит" из Санкт-Петербурга встретится на своем поле с московским "Динамо", игра пройдет 6 августа и начнется в 19:00 по столичному времени. После двух стартовых туров петербуржцы с 4 набранными очками занимают четвертое место в турнирной таблице, бело-голубые набрали 1 очко и находятся на 12-й позиции. С нового сезона "Динамо" возглавляет чешский главный тренер Марцел Личка, ранее работавший с "Оренбургом".


Зенит Динамо Мостовой Ан
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