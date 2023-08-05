- Стал ли "Зенит" сильно слабее из-за ухода Малкома? Ну, если человек за сезон забивает 23 мяча, наверное, "Зенит" стал слабее из-за его ухода. Понятно, что у них есть Бакаев, Мостовой, хорошие сильные ребята. Но 23 никто из них и близко не забивал. Так что, конечно, Малком - это потеря для "Зенита". Но это их проблема, - приводит слова Глебова "СЭ".
Ранее стало официально известно, что 26-летний бразильский правый вингер Малком покинул "Зенит" и продолжит карьеру в клубе из Саудовской Аравии "Аль-Хиляль", сумма трансферной компенсации составила 60 миллионов евро. В прошедшем сезоне бразилец стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги, записав на свой счет 23 забитых гола в матчах чемпионата России.
Глебов: конечно, Малком - потеря для "Зенита", Бакаев и Мостовой 23 и близко не забивали. Но это их проблема
Опорный полузащитник и капитан "Ростова" Данил Глебов прокомментировал уход из "Зенита" лучшего бомбардира РПЛ-2022/2023 бразильского вингера Малкома.
Фото: ФК "Зенит"