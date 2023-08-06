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Полузащитник "Спартака" Игнатов: были нервозные концовки. Нам нужно научиться спокойно удерживать преимущество

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Полузащитник "Спартака" Михаил Игнатов ответил на вопрос, как "красно-белым" показывать стабильную игру и избегать нервных концовок.
Фото: ФК "Спартак"
– Если мы добываем преимущество, то должны спокойно доводить матчи до конца. В некоторых играх были нервозные концовки. Нам надо научиться спокойно удерживать преимущество до конца. Мы работаем над этим на тренировках. Прежде всего, это идет от головы каждого, чтобы сохранить концентрацию до конца матча, – приводит слова Игнатова "Чемпионат".

Накануне московский "Спартак" в столице Татарстана разгромил казанский "Рубин" в рамках 3-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча на "Ак Барс Арене" закончилась со счетом 4:1 (1:1) в пользу "красно-белых". 23-летний Игнатов стал автором третьего гола в ворота хозяев на 67-й минуте. По итогам трех туров команда Гильермо Абаскаля показала 100% результат и закрепилась на верхней строчке в таблице РПЛ вместе с "Краснодаром".


Спартак Рубин Игнатов
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