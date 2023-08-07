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Сазонов: победа над "Зенитом" ценится вдвойне. Надеюсь, это переломный момент и "Динамо" начнет выигрывать

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Защитник "Динамо" Саба Сазонов прокомментировал победу команды над "Зенитом" (3:2) в матче 3-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
"Победа над "Зенитом", мне кажется, ценится вдвойне. Надеюсь, что это переломный момент, и мы начнем выигрывать", — сказал Сазонов.

Отметим, что 21-летний Сазонов является воспитанником "Зенита", из которого он ушёл в московскую команду в июле 2021 года в качестве свободного агента. Спортсмен заигран за сборную Грузии и уже привлекает внимание европейских команд. Контракт Сазонова с "Динамо" рассчитан до конца сезона.

Источник: "Спорт день за днём".


Сазонов Зенит Динамо
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