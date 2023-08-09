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Защитник "Ахмата" Марат Быстров может продолжить карьеру в чемпионате Турции

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Защитник грозненского "Ахмата" Марат Быстров попал в сферу интересов турецкого "Сивасспора".
Фото: РПЛ
Как сообщает источник, "Сивасспор" хочет усилить линию своей обороны этим летом, подписав игрока "Ахмата" Марата Быстрова. Турецкий коллектив уже начал переговоры с грозненцами по поводу трансфера казахстанца. Отмечается, что сам защитник не против смены клубной прописки.

31-летний Быстров является футболистом грозненского "Ахмата" с лета 2020 года. Текущий контракт между сторонами рассчитан до июня 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Марата в один миллион евро. В этом сезоне игрок сборной Казахстана принял участие в трех матчах российского клуба и не отметился результативными действиями.

Источник: Sport24


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