- Лантратов - отличный вратарь. Он - главная причина, почему нам не удалось сегодня забить больше и победить. Отбил нереальные удары. После момента Евгеньева мы уже практически радовались, - передает слова Хубулова Metaratings.ru.
Матч 4 тура Российской премьер-лиги "Локомотив" - "Крылья Советов" завершился вничью со счетом 1:1. Гости нанесли 19 ударов по воротам "железнодорожников", 9 из которых в створ - 8 из них отразил голкипер хозяев поля Илья Лантратов, который в том числе отбил пенальти. Несмотря на огромное игровое преимущество, волжанам удалось открыть счет только на 85 минуте после выхода один на один защитника Николая Рассказова. "Локомотив" забил ответный гол на 90+3 минуте своим единственным ударом в створ за всю игру (2 удара по воротам всего).
Хубулов: Лантратов - отличный вратарь. Главная причина, почему "Крыльям Советов" не удалось победить "Локомотив"
Нападающий "Крыльев Советов" Владимир Хубулов прокомментировал игру голкипера "Локомотива" Ильи Лантратова в очном матче 4 тура РПЛ (1:1).
Фото: ФК "Локомотив"