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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Динамо
15:00
БалтикаНе начат
П1 1.76X 4.1П2 4.6
Зенит
17:30
ФакелНе начат
П1 1.42X 5П2 8
ЦСКА
20:00
СочиНе начат
П1 1.62X 4.3П2 6.2

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
СКА-Хабаровск
10:00
АкронНе начат
Енисей
14:00
НефтехимикНе начат
П1 2.45X 3.3П2 2.95
КАМАЗ
17:00
ТюменьНе начат
П1 2.43X 3.3П2 2.95
Волгарь
18:00
Динамо МхНе начат
П1 2.75X 3.1П2 2.75

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брентфорд
16:00
ТоттенхэмНе начат
П1 2.7X 3.65П2 2.6
Челси
18:30
ЛиверпульНе начат
П1 2.85X 3.75П2 2.42

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сельта
18:00
ОсасунаНе начат
П1 2.15X 3.3П2 3.85
Вильярреал
20:30
БетисНе начат
П1 1.91X 3.8П2 4.1
Хетафе
22:30
БарселонаНе начат
П1 6.8X 4.1П2 1.56

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брест
14:00
ЛансНе начат
П1 3.95X 3.55П2 2.03
Монпелье
16:00
ГаврНе начат
П1 2X 3.5П2 4.1
Клермон
16:00
МонакоНе начат
П1 3.35X 3.6П2 2.2
Нант
16:00
ТулузаНе начат
П1 2.7X 3.45П2 2.7
Ренн
18:05
МецНе начат
П1 1.48X 4.8П2 7
Страсбур
21:45
ЛионНе начат
П1 2.6X 3.65П2 2.7
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Хубулов: Лантратов - отличный вратарь. Главная причина, почему "Крыльям Советов" не удалось победить "Локомотив"

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Нападающий "Крыльев Советов" Владимир Хубулов прокомментировал игру голкипера "Локомотива" Ильи Лантратова в очном матче 4 тура РПЛ (1:1).
Фото: ФК "Локомотив"
- Лантратов - отличный вратарь. Он - главная причина, почему нам не удалось сегодня забить больше и победить. Отбил нереальные удары. После момента Евгеньева мы уже практически радовались, - передает слова Хубулова Metaratings.ru.

Матч 4 тура Российской премьер-лиги "Локомотив" - "Крылья Советов" завершился вничью со счетом 1:1. Гости нанесли 19 ударов по воротам "железнодорожников", 9 из которых в створ - 8 из них отразил голкипер хозяев поля Илья Лантратов, который в том числе отбил пенальти. Несмотря на огромное игровое преимущество, волжанам удалось открыть счет только на 85 минуте после выхода один на один защитника Николая Рассказова. "Локомотив" забил ответный гол на 90+3 минуте своим единственным ударом в створ за всю игру (2 удара по воротам всего).


Крылья Советов Локомотив Лантратов Хубулов
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