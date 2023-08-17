– Про Слуцкого я всегда много говорил, сейчас это не имеет смысла. Для меня с ним все было понятно. Для вас Слуцкий заслуженный тренер, а для меня как он был никто, так и останется. Это все зависит от культуры, — передает слова Мостового Metaratings.
12 августа 2023 года в Москве состоялся очередной поединок четвертого тура Российской Премьер-лиги, в рамках которого местный "Локомотив" поделил очки с самарскими "Крыльями Советов" – 1:1. После той встречи один из журналистов задал провокационный вопрос футболисту "железнодорожников" Артему Дзюбе. Нападающий пригрозил работнику прессы, что "засунет ему телефон в одно место", если тот к нему подойдет снова. Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий поддержал в данной ситуации Дзюбу, назвав журналиста "19-летним дебилом".
Мостовой: для вас Слуцкий заслуженный тренер, а для меня как он был никто, так и останется
Экс-футболист сборной России Александр Мостовой высказался о словах тренера Леонида Слуцкого в адрес журналиста, который спровоцировал нападающего "Локомотива" Артема Дзюбу.
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