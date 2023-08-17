– Лукас тренируется в общей группе. Надеюсь, в выходные он сможет сыграть», — цитирует Андреева "РБ Спорт".
Полузащитник "Оренбурга" Лукас Вера получил травму в матче третьего тура Российской Премьер-лиги против "Урала". В текущем сезоне футболист из Аргентины принял участие в трех матчах, в которых ему удалось оформить две результативные передачи.
Следующий матч "Оренбург" проведет в гостях против "Ахмата". Эта встреча, которая войдет в программу пятого тура чемпионата России, пройдет 20 августа.
Полузащитник "Оренбурга" Вера восстановился от травмы и может сыграть с "Ахматом"
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев сообщил о том, что полузащитник его команды Лукас Вера полностью восстановился от травмы.
Фото: ФК "Оренбург"