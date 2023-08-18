– Это информация не соответствует действительности, клуб доверяет главному тренеру Рашиду Маматкуловичу, которому во время общения с руководством никогда не ставили ультиматумы, — цитирует Дзюбу "БИЗНЕС Online".
Ранее агент Тимур Гурцкая сообщил, что сегодня, 18 августа, казанский "Рубин" может уволить Рахимова с поста главного тренера команды. При этом в начале недели инсайдер Иван Карпов заявлял о том, что Рашиду Маматкуловичу дали два матча на исправление ситуации.
Сегодня казанский "Рубин" в рамках пятого тура Российской Премьер-лиги сыграет против самарских "Крыльев Советов". Начало поединка запланировано на 19:30 по московскому времени.
Спортдир "Рубина": информация об увольнении Рахимова не соответствует действительности
Спортивный директор "Рубина" Константин Дзюба отреагировал на слухи о том, что клуб из Татарстана собирается уволить Рашида Рахимова с поста главного тренера команды.
Фото: РИА Новости