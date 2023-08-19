- Не скажу, что там всё было просто. Любые вопросы решались с напрягами. Оформлять всё самому, везде стоять в очереди. Языка в первое время не знал. Местные, видя, что я русский, особо не стремились помочь. А сейчас у меня и в России всё хорошо. Знаешь, говорят, санкции, всё позакрывали - всё можно достать! Зашел в гугл, написал, что нужен диван, зашел на сайт, купил - через день-два он у тебя. В Чехии не так: надо самому ехать, вносить данные паспорта, визы, платить какие-то налоги, - передает слова Комличенко Sport24.
28-летний нападающий "Ростова" Николай Комличенко является выпускником клубной академии "Краснодара". В период с июля 2016 года про декабрь 2016 года форвард выступал на правах аренды за чешский "Слован" (Либерец), с июля 2017 года по январь 2020 года - за чешский "Млада Болеслав", в котором Николай сначала также находился в аренде, затем его контракт был выкуплен у "Краснодара" за 400 тысяч евро.
С января 2020 года по июль 2021 года Комличенко играл в московском "Динамо", с лета 2021 года футболист выступает за "Ростов" - первый сезон на правах аренды, далее на полноценном контракте. В текущем сезоне на счету нападающего 3 гола и 1 результативный пас в 4 матчах Российской премьер-лиги.
Комличенко: в Чехии у меня любые вопросы решались с напрягами. Сейчас в России, говорят, санкции - но всё можно достать
Нападающий "Ростова" Николай Комличенко сравнил бытовую жизнь в Чехии и в России.
Фото: ФК "Ростов"